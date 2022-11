Governo: Valentini, bene primo viaggio all'estero di Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo viaggio all'estero del presidente è in Europa, il simbolismo della scelta di dove si reca il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è molto importante. Parlamento europeo e commissione, oltre al Consiglio ovviamente, sono infatti le istituzioni principali, e sicuramente questa è stata una mossa intelligente, in primo luogo perché le relazioni internazionali si basano sulle relazioni personali e la presidente Meloni, che è stata oggetto di forti critiche e accuse strumentali anche sui giornali internazionali che poi rimbalzavano su quelli nazionali, aveva bisogno di presentarsi e farsi conoscere di persona ed in secondo luogo ha avuto modo di illustrare l'agenda del Governo, evidenziare quali sono le problematiche da affrontare ed esprimere le posizioni del nostro paese. Sicuramente questo viaggio si può definire in sé e per sé un successo". Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo economico, Valentino Valentini, intervenendo questa mattina a "Omnibus", su La7. (Rin)