Roma: Bonafoni-Cacciatore-Leonori-Novelli, confermata volontà completamento iter monumento naturale ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Ieri a margine dei lavori del Consiglio regionale abbiamo incontrato una delegazione del Forum del Parco delle Energie in presidio alla Pisana. Lo dichiarano in una nota le consigliere Marta Leonori capogruppo del Pd, Marta Bonafoni capogruppo della Lista Civica Zingaretti, il consigliere di Europa Verde Marco Cacciatore e il presidente della commissione Ambiente Valerio Novelli. "Abbiamo consegnato loro una lettera in cui il presidente Nicola Zingaretti ribadisce la volontà politica dell'amministrazione di completare l'iter per l'ampliamento del monumento naturale del lago ex Snia. Iter ancora in corso. Abbiamo quindi preso l'impegno di verificare lo stato della procedura e gli elementi necessari per poter arrivare alla sua conclusione e alla firma del decreto prima della fine della legislatura. Per poter aggiornare e informare il comitato dei prossimi passi, lunedì prossimo 7 novembre tornerà a riunirsi il tavolo tecnico-politico istituito presso la giunta la scorsa settimana", concludono.(Com)