Spagna: ministra Calvino, governo procederà con imposta straordinaria su profitti extra banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo procederà con la tassa temporanea sui profitti straordinari delle banche nonostante l'avvertimento della Banca centrale europea (Bce) che in una raccomandazione ha indicato che questo prelievo potrebbe limitare il credito e "mettere a rischio" la regolare trasmissione delle misure di politica monetaria. "Le questioni sollevate dalla Bce erano già state analizzate al momento della progettazione dell'imposta, che ora sta attraversando l'iter parlamentare, nel quale potranno essere introdotti tutti i miglioramenti che il potere legislativo del nostro Paese ritiene opportuni", ha dichiarato la vicepresidente e ministra dell'Economia, Nadia Calvino. A questo proposito, Calvino ha riconosciuto che la valutazione della Bce "non è particolarmente sorprendente", in quanto si tratta di indicare le questioni da tenere in considerazione quando si decide di imporre questo tipo di imposta "sia in Spagna che in qualsiasi altro Paese che potrebbe prenderla in considerazione". (segue) (Spm)