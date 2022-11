Spagna: ministra Calvino, governo procederà con imposta straordinaria su profitti extra banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha sottolineato che le grandi istituzioni finanziarie spagnole stanno annunciando "enormi profitti straordinari che spiegano la giustizia e l'opportunità di avere questo prelievo temporaneo che garantisce l'equa distribuzione dell'impatto della guerra". Calvino ha garantito che il disegno di legge prevede un meccanismo in base al quale la Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) e la Banca di Spagna devono garantire che l'imposta non venga trasferita ai clienti. Per questo motivo, secondo la ministra il prelievo straordinario non mette a rischio né la trasmissione della politica monetaria, né la concessione di credito da parte delle istituzioni finanziarie, né il corretto funzionamento del sistema finanziario, che sono le questioni che la Bce chiede di analizzare. (Spm)