Veneto: Lorenzoni, meglio non illudersi perché folle corsa prezzo energia non è finita

- "Non illudiamoci, la folle corsa del prezzo dell'energia non è finita". A lanciare questo monito è Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione nel Consiglio regionale del Veneto e docente all'Università di Padova in Economia dell'energia. "Il prezzo del gas è sceso del 12,9 per cento ad ottobre - ha proseguito - ma è destinato ad aumentare di nuovo nei mesi invernali. È questo il momento per dare un'accelerata agli investimenti sul fotovoltaico. Oggi il mercato non è in grado di far incontrare la domanda con l'offerta, e per chi sta nella parte scomoda della domanda, come l'Italia e l'Europa, si traduce in prezzi al di sopra del valore reale del gas stesso, oltre a rischiare di non trovarne a sufficienza". (Rev)