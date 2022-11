© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Moratti in piazza con Renzi e il Pd? Viva la coerenza e la chiarezza. Ora si spiegano tante cose. Dopo una vita nel centrodestra grazie al quale ha potuto ricoprire incarichi istituzionali di altissimo livello, ha deciso di andare dove la portano il cuore e la poltrona. Auguri". Lo afferma in una nota il deputato Igor Iezzi, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera. (Com)