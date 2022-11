Ambiente: Coldiretti, con fondi Pnrr in arrivo 6,6 milioni di nuovi alberi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dei rincari energetici i vivai italiani devono affrontare spese raddoppiate (+95 per cento) con punte che vanno dal +250 per cento per i fertilizzanti al +110 per cento per il gasolio o il +1.200 per cento per il metano per il riscaldamento delle serre, secondo l’analisi Coldiretti. Ma gli incrementi colpiscono anche gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori (+72 per cento) al vetro (+40 per cento) fino alla carta (+31 per cento) per i quali peraltro si allungano anche i tempi di consegna, in qualche caso addirittura quintuplicati. E sono esplose anche le spese di trasporto in un paese come l’Italia, dove l’85 per cento delle merci viaggia su gomma. "Con una differente politica del verde pubblico potremmo affrontare meglio anche l’aumento esponenziale dei costi dell’energia che si è verificato quest’anno", prosegue Prandini, secondo cui "servono ulteriori risorse per il settore, dobbiamo agire come sistema per creare un Paese diverso e migliore rispetto al passato usando i fondi per gli accordi di filiere con l’utilizzo di piante italiane per creare valore e bellezza sui territori, nelle grandi città come nei piccoli Comuni". (Com)