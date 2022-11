Ue: Commissione chiederà a Cop27 azioni urgenti per ridurre emissioni gas serra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Cop27, la Commissione Ue inviterà tutti i partecipanti a intraprendere azioni urgenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché a rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e del Patto per il clima di Glasgow, adottato lo scorso anno alla Cop26. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea. Come si legge nel documento, "il team negoziale della Commissione spingerà per l'attuazione degli impegni esistenti, per passare dalle parole alle azioni, anche attraverso l'adozione di un Programma di lavoro sulla mitigazione, per aumentare urgentemente l'ambizione e l'attuazione della mitigazione in questo decennio critico". La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici inizierà questo fine settimana a Sharm el Sheik, in Egitto. (segue) (Beb)