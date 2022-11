Ue: Commissione chiederà a Cop27 azioni urgenti per ridurre emissioni gas serra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, "l'Ue si impegna a compiere chiari progressi verso l'obiettivo globale sull'adattamento (Gga)". Per quanto riguarda la questione delle perdite e dei danni, invece, "l'Ue cercherà di trovare soluzioni efficaci per soddisfare le diverse esigenze dei Paesi vulnerabili di tutto il mondo, che devono affrontare gli effetti del cambiamento climatico". Secondo il comunicato, l'Unione europea sostiene il punto ufficiale all'ordine del giorno sulla prevenzione, la minimizzazione e la gestione delle perdite e dei danni, per consentire alle parti in causa di discutere il modo migliore per facilitare un rapido accesso ai finanziamenti e aumentare il sostegno ai Paesi e alle comunità vulnerabili. Nel testo del comunicato si legge infine che la Commissione Ue "lavorerà con i Paesi sviluppati, per garantire che raddoppino i finanziamenti per l'adattamento entro il 2025 rispetto ai livelli del 2019, e che aumentino i contributi ai finanziamenti per il clima, in modo di raggiungere l'obiettivo annuale di 100 miliardi di dollari, a cui l'Ue ha contribuito con 23,04 miliardi di euro nel 2021". (Beb)