Ue: Commissione adotta Fondo europeo per affari marittimi, pesca e acquacoltura per l'Italia

- La Commissione Ue ha adottato il programma del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) per l'Italia. Il budget totale del fondo è di 987,2 milioni di euro per i prossimi sei anni, di cui 518,2 milioni derivano da contributi Ue. Circa la metà dei fondi sarà destinata alla pesca sostenibile, per aiutare l'Italia a porre fine alla pratica dei rigetti in mare dei pesci, a ridurre l'eccesso di capacità di alcune flotte e a migliorare il controllo della pesca e la raccolta dei dati. Oltre un terzo sarà invece investito nell'acquacoltura, nella trasformazione e nella commercializzazione sostenibili. La restante somma sarà riservata all'economia blu sostenibile e al rafforzamento della governance internazionale degli oceani. (segue) (Beb)