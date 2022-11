Ue: Commissione adotta Fondo europeo per affari marittimi, pesca e acquacoltura per l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori chiave del programma vi è anche la digitalizzazione dei settori italiani della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione. "Oggi diamo una buona notizia all'Italia annunciando l'adozione del programma Feampa, che sosterrà gli investimenti sostenibili nell'acquacoltura e nella pesca e accelererà la transizione ecologica e digitale del settore. Il programma sosterrà la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Inoltre promuoverà l'acquacoltura e le attività sostenibili di trasformazione nonché il rafforzamento dell'acquacoltura e del settore della pesca in Italia, in particolar modo la trasformazione dei prodotti della pesca", ha dichiarato Virginijus Sinkevicius, Commissario Ue per l'Ambiente, gli oceani e la pesca. L'obiettivo generale del programma è quello di attuare la politica comune della pesca (Pcp) e le priorità politiche dell'Ue descritte nel Green deal europeo. (Beb)