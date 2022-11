Imprese: Confindustria Brescia, nel terzo trimestre 2022 contrazione della produzione manifatturiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo considerato, il 53 per cento degli operatori intervistati ha dichiarato una contrazione dell’attività rispetto al trimestre precedente, a fronte del 18 per cento che si è espresso per il mantenimento dei volumi prodotti e del 29 per cento che invece ha segnalato un aumento degli stessi. A seguito delle evoluzioni sopra indicate, il tasso acquisito, ovvero la variazione media annua che si avrebbe se l’indice della produzione non subisse variazioni fino alla fine del 2022, è pari a +4,5 per cento, in buona parte frutto di quanto ereditato dal 2021. La disaggregazione della variazione della produzione per classi dimensionali mostra generalizzate flessioni: -3,3 per cento per le imprese micro, - 3,8 per cento per le piccole, -7,8 per cento per le medie e -5,6 per cento per le grandi. Con riferimento alla dinamica congiunturale per settore, l’attività produttiva è aumentata solo nel comparto alimentare (+ 4 per cento). Consuntivi particolarmente negativi provengono dalle realtà della metallurgia (- 9,3 per cento) e del chimico, gomma, plastica (- 9,2 per cento); dinamiche in contrazione relativamente meno pronunciate si rilevano per il legno e minerali non metalliferi (- 5,6 per cento), la meccanica (- 4,6 per cento) e il sistema moda (- 2,1 per cento). Il tasso di utilizzo della capacità produttiva, che si è attestato al 78 per cento, ha perso tre punti rispetto alla rilevazione precedente (81 per cento) e risulta sostanzialmente in linea con quello del terzo trimestre dell’anno scorso (79 per cento). (segue) (Com)