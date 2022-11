Imprese: Confindustria Brescia, nel terzo trimestre 2022 contrazione della produzione manifatturiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite sul mercato italiano sono aumentate per il 26 per cento delle imprese, rimaste invariate per il 27 per cento e diminuite per il 47 per cento. Le vendite verso i Paesi comunitari sono cresciute per il 15 per cento degli operatori, calate per il 35 per cento e rimaste stabili per il 50 per cento; quelle verso i Paesi extra Ue sono aumentate per il 18 per cento, diminuite per il 39 per cento e rimaste invariate per il 43 per cento del campione. I costi di acquisto delle materie prime sono cresciuti per il 58 per cento delle imprese, con un incremento medio del 5,0 per cento. Nello stesso periodo i prezzi di vendita dei prodotti finiti sono stati rivisti al rialzo dal 52 per cento degli operatori, per una variazione media pari a +2,7 per cento. Si assisterebbe quindi a un relativo allentamento delle tensioni rilevate negli ultimi due anni, anche se la perdita di marginalità cumulata a partire dal terzo trimestre 2020 è senza precedenti: +33 per cento i prezzi di vendita, contro +118 per cento dei costi di acquisto. La domanda insufficiente torna a essere il primo fattore che limita la produzione, essendo segnalato dal 26 per cento degli operatori: una quota in costante aumento da inizio dell’anno e un valore che non si evidenziava addirittura dal primo trimestre 2021. (segue) (Com)