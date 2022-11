Imprese: Confindustria Brescia, nel terzo trimestre 2022 contrazione della produzione manifatturiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsità di materie prime e macchinari segue con il 22 per cento degli intervistati (il valore più basso dal periodo gennaio-marzo 2021), mentre il “caro energia” è indicato dal 13 per cento delle imprese, quota che raggiunge addirittura il 29 per cento fra le imprese del chimico, gomma e plastica, e il 27 per cento nella metallurgia. Le prospettive per i prossimi mesi dipingono un quadro tutt’altro che brillante, sulla scia dei fattori di incertezza prima evidenziati. Nel dettaglio, la produzione è prevista in aumento da 18 imprese su 100, stabile dal 56 per cento e in calo dal rimanente 26 per cento. I settori con le prospettive relativamente più positive sarebbero alimentare, legno e minerali non metalliferi, meccanica. Per contro, i segnali più critici giungerebbero dai comparti chimico, gomma e plastica, metallurgia e sistema moda. Gli ordini provenienti dal mercato domestico sono in crescita per il 10 per cento delle aziende, stabili dal 45 per cento e in calo dal 45 per cento. Quelli da parte degli operatori comunitari, sono in aumento dal 12 per cento delle imprese, invariati per il 57 per cento e in flessione per il 30 per cento. Quelli in arrivo dai mercati extra UE sono in crescita per il 20 per cento, stabili per il 57 per cento e in contrazione per il 23 per cento. (Com)