Speciale energia: le tredici proposte della Cgil di Roma e Lazio a Regione e Comuni

20 luglio 2021

- Soluzioni tempestive per tamponare "gli effetti devastanti che i costi dell'energia e il peso dell'inflazione stanno producendo sul potere d'acquisto di lavoratori e pensionati". E' quanto chiede in una nota la Cgil di Roma e del Lazio alla Regione e ai Comuni, avanzando tredici proposte a sostegno delle famiglie e a integrazione delle misure nazionali. "Tra il 2000 e il 2018 - dichiara la Cgil regionale - la riduzione del potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni a Roma e nel Lazio è stata di circa il 22 per cento del reddito annuo e negli ultimi tre anni, a causa della pandemia, dell'aumento dei costi energetici e dell'inflazione, si è registrata un'ulteriore riduzione media di circa 2.173 euro anno per i redditi fino a 55mila euro. Nello stesso periodo i costi per le spese incomprimibili delle famiglie (affitti, mutui, tasse, imposte e manutenzione dell'abitazione, acqua e altri servizi per l'abitazione, energia elettrica, gas e altri combustibili, spese sanitarie, spese d'esercizio dei mezzi di trasporto, combustibili e lubrificanti, assicurazioni, protezione sociale, servizi finanziari) sono cresciuti del 60 per cento (dati Istat), riducendo sempre più il nucleo del reddito libero disponibile delle famiglie per le altre spese". (Com)