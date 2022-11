Speciale energia: Ucraina, Aiea, due unità della centrale Zaporizhzhia messi in modalità 'arresto a freddo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dello scollegamento dalla linea elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia, due unità sono state messe in modalità di "arresto a freddo". Lo ha riferito l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in una nota. "Dopo che l'alimentazione elettrica della stazione è stata interrotta, due reattori che erano in modalità di 'arresto a caldo'... vengono messi in modalità di 'arresto a freddo'", ha affermato l'Aiea, specificando che altri quattro reattori erano già spenti. (Kiu)