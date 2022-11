Speciale energia: Balcani, von der Leyen annuncia pacchetto di sostegno energetico da un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, annuncia un pacchetto di sovvenzioni di un miliardo di euro a sostegno dei Balcani occidentali per affrontare le conseguenze della crisi energetica. L'annuncio è stato fatto nel corso del Vertice del processo di Berlino per i Balcani occidentali. "L'Ue continua a sostenere i Balcani occidentali, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Durante la pandemia abbiamo mobilitato un pacchetto senza precedenti di 3,3 miliardi di euro per la regione e stiamo mettendo a punto un pacchetto di sostegno all'energia di un miliardo per proteggere i gruppi più vulnerabili e stimolare i tanto necessari investimenti nella diversificazione energetica", ha dichiarato von der Leyen. "Stiamo investendo nel tessuto economico della regione per avanzare nella transizione verso l'energia pulita e uscire più verdi, più forti e più sostenibili dalla crisi attuale", ha aggiunto la presidente. Nell'immediato, la Commissione è pronta a fornire un sostegno di 500 milioni di euro, che sarà adottato a dicembre e disponibile a partire da gennaio. L'importo mira a sostenere le famiglie e le piccole e medie imprese per ammortizzare gli aumenti dei prezzi dell'energia e il loro impatto. (Beb)