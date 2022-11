Speciale energia: Romania, premier Ciuca, non si può discutere di mercato energetico pienamente regolamentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno sta cercando una soluzione per quanto riguarda i prezzi dell'energia, ma "non possiamo discutere di un mercato completamente regolamentato in questo campo, perché la Romania è collegata al libero mercato dell'energia all'interno dell'Unione europea". Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca in una dichiarazione alla stampa. Alla domanda su quali forme di aiuto prevede il governo per aiutare la popolazione, Ciuca ha detto: "Finché non avremo tutti i dati concreti e non avremo una linea di comunicazione della decisione che dovrà essere assunta dal governo e discussa in coalizione, non voglio entrare nel campo della speculazione. Non possiamo discutere di un mercato completamente regolamentato. In questo momento, la Romania è collegata al libero mercato dell'energia all'interno dell'Ue. Pertanto, non possiamo discutere di un mercato completamente regolamentato". Il primo ministro ha affermato che questo argomento è ancora in discussione all'interno della coalizione di governo e che c'è ancora tempo per queste discussioni. "C'è tempo, perché a livello Ue si cercano ancora soluzioni tecniche. Sarebbe un peccato perdere 2,2 miliardi di euro", ha affermato Ciuca. (Rob)