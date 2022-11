Speciale energia: da incontro Metsola-Meloni conferma su ruolo centrale dell'Italia in Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello tra la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato un "buono e costruttivo incontro". Lo rende noto il portavoce di Metsola. "Si chiamavano per nome, parlavano principalmente in italiano (ma anche in inglese). C'è stato un incontro bilaterale '1 a 1' prima in privato nell'ufficio della presidente Metsola per circa 20 minuti, seguito da un incontro formale per circa 45 minuti", ha aggiunto il portavoce secondo cui Metsola ha ringraziato il presidente del Consiglio per la sua prima visita fuori dall'Italia al Parlamento europeo a Bruxelles, dimostrando sia il suo impegno per l'Ue che per i parlamenti eletti democraticamente. Inoltre le due parti hanno discusso della situazione attuale legata all'invasione russa dell'Ucraina, agli alti prezzi dell'energia e all'inflazione. Secondo quanto riferito, Metsola ha ribadito la necessità dell'unità dell'Ue e ciò è stato sostenuto da Meloni. Metsola ha anche menzionato l'importanza di adottare il prima possibile i pacchetti RePowererEU e il quello per il cambiamento climatico (fit for 55). Metsola ha invitato il presidente del Consiglio Meloni a intervenire in plenaria al Parlamento europeo. In sintesi, conclude il portavoce, l'incontro ha confermato che l'Italia continuerà a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale dell'Ue. (Beb)