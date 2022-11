Roma: Pd Campidoglio, mobilitazione per la pace, aderiamo alla manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo alla manifestazione 'Cessate il fuoco subito – Negoziato per la Pace' organizzata dalla coalizione Europe for Peace della Rete italiana Pace e Disarmo che si terrà domani, 5 novembre, a Roma. Da ormai otto lunghi mesi il popolo ucraino è vittima della violenta aggressione russa. Un conflitto interminabile che sta vivendo oggi una pericolosa escalation e che causa una drammatica emergenza umanitaria, economica e sociale. Roma, città di pace, si mobilita per la fine delle ostilità, ribadendo la ferma condanna dell'aggressione russa in Ucraina e la piena solidarietà alla popolazione". Così in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. (Com)