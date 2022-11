Italia-Tanzania: ambasciatore Lombardi partecipa a “Youth Pre-Cop 27”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Tanzania, Marco Lombardi, ha partecipato – insieme ai colleghi egiziano, svedese (membro del board della Fondazione Thunberg) e Ue – all’evento “Youth Pre-Cop 27” organizzato a Dar es Salaam dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep). In occasione di questo incontro con i rappresentati dei più significativi movimenti ambientalisti giovanili della Tanzania, riferisce la Farnesina in una nota, la presidenza egiziana ha illustrato gli obiettivi del Cop27 di Sharm El Sheikh. Presenti anche i delegati tanzaniani alla Youth4Climate di Milano. Nel suo intervento, l’ambasciatore Lombardi ha ricordato che l’Italia, con lo Youth4Climate, ha contribuito in maniera significativa a fornire un riconoscimento ai movimenti giovanili che, a livello globale, operano per la lotta ai cambiamenti climatici. Lombardi ha poi proseguito ponendo un particolare accento sul fatto che il cambiamento climatico è un argomento di particolare interesse per la Tanzania che, con una popolazione in continua crescita ed un’età media molto bassa, è chiamata a fornire il suo contributo ad una sfida globale che, se ben indirizzata, può trasformarsi in un’opportunità di sviluppo. (Com)