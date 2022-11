Milano: spara colpo di pistola all'ufficio postale, denunciato 73enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pretendeva di ritirare lo stipendio della moglie e la pensione pur non avendo con sé il libretto postale. Quando l'impiegato gli ha spiegato che non era possibile, lui ha estratto una pistola scacciacani e ha esploso un colpo all'interno dell'ufficio postale di piazza Napoli. Così è stato bloccato questa mattina dalla polizia di Stato un cittadino italiano di 73 anni: verrà indagato per violenza privata aggravata ed esplosioni pericolose. (Rem)