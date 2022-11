Milano: aggredisce dipendente Atm, polizia ferma 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha fermato questa mattina un cittadino italiano di 36 anni con precedenti, ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un dipendente Atm avvenuta lo scorso 1 novembre alla fermata della metropolitana di Abbiategrasso. I pugni erano arrivati al culmine di una discussione per futili motivi e, mentre l'aggressore si era dato alla fuga, l'operatore 33enne era stato trasportato all'ospedale Humanitas in codice verde per ricevere medicazioni. (Rem)