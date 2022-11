Ucraina: Tajani, obbiettivo è raggiungere una pace che sia giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina si deve raggiungere una pace che sia giusta. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, all'inizio del bilaterale a Muenster con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, a margine della riunione ministeriale del G7. "Lavoriamo insieme nel G7 e a livello bilaterale per rafforzare la democrazia e difendere lo stato di diritto", ha detto Tajani. "In questo momento è importante proteggere l'Ucraina. Vogliamo raggiungere la pace in Ucraina, che però è impossibile senza giustizia e la giustizia è la libertà" del Paese, ha aggiunto. Sulla Cina, Tajani ha ribadito la "posizione comune" gli Usa, perchè "dobbiamo proteggere le nostre economie". Il ministro ha poi ricordato anche l'attenzione sulla tutela delle democrazie in Sud America e la cooperazione sull'Africa. (Geb)