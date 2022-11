Milano: l'Università Iulm in Egitto per la conferenza sul clima Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima Conferenza sul clima, la Cop27, si svolgerà a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre e vedrà coinvolte oltre 200 nazioni. Anche l’Università Iulm parteciperà. Nella giornata dedicata al Climate Implementation Summit, il 7 novembre, la professoressa Daniela Corsaro, docente di marketing & sales e direttore del centro di ricerca sul marketing e la comunicazione di vendita per i mercati internazionali terrà una sessione organizzata dal ministero della Transizione ecologica all’interno del padiglione Italia sui temi che riguardano sostenibilità, comunicazione, disinformazione e fake news, su cui il centro per la comunicazione strategica, diretto dalla professoressa Stefania Romenti, delegato rettorale alla sostenibilità dell’Università Iulm, ha realizzato diversi studi. Il 10 novembre, la professoressa Corsaro terrà alcuni panel nell’ambito di youth and future generation day e all’interno del padiglione del Qatar – come ospite della Qatar Foundation con cui il centro di ricerca Cimasc ha siglato una partnership finalizzata allo svolgimento di una ricerca dal titolo communication and negotiation ability of the youth on climate – l’argomento principale sarà provare a rispondere a una domanda: come possiamo supportare i giovani attivisti nell’essere parte attiva della soluzione alla problematica del cambiamento climatico? La professoressa Daniela Corsaro ha spiegato che “i giovani hanno un enorme potenziale nel contribuire alla gestione della questione climatica: elevata empatia, abilità di ascolto attivo, problem solving creativo, oltre a un elevato senso del bene della collettività. Al contempo, ci sono diverse barriere che ne limitano la possibilità di avere un impatto oltre la manifestazione del dissenso". "Tra questi - prosegue la professoressa Corsaro -, la prima difficoltà è comunicare efficacemente all’interno dei propri gruppi di riferimento, in modo da convergere attorno a quelle che sono le priorità da portare di fronte ai Governi un ‘meso’ level, che spesso viene trascurato. Ci troviamo tra l’altro in un momento di passaggio da una logica meno oppositiva verso una più collaborativa, che vede tuttavia la mancanza di approcci formativi pensati ad hoc per questi giovani. Non si tratta infatti di adulti ‘imperfetti’ o ‘incompleti’: i paradigmi di comunicazione e negoziazione tradizionali necessitano di essere ripensati per essere di concreto aiuto alle nuove generazioni, aiutandoli a rivelare il loro enorme potenziale intrinseco”. La Iulm ha già intervistato oltre la metà dei 400 giovani leader (provenienti da 186 Paesi) che si occupano di cambiamenti climatici e la professoressa Corsaro insieme al Cimasc sta avviando un’ulteriore fase ricerca scientifica, commissionata dalla Qatar Foundation tramite Earthna, per analizzare se e come l’approccio alle negoziazioni sta cambiando con la presenza dei nuovi attori.. (Com)