Ue: Mattarella, unita è antidoto a nazionalismi e egoismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ci siamo abituati alla pace” perchè “l’Europa unita è stata per settant’anni l’antidoto più forte a egoismi e nazionalismi. Diverse generazioni sono nate e cresciute in un Continente che sembrava aver cancellato non soltanto la parola guerra ma talvolta persino la sua memoria”. Parlando a Bari, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente ha aggiunto: “Poi improvvisamente la guerra - la tragedia della guerra – è riapparsa nel nostro Continente. E’ accaduto a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione che la Federazione russa ha scatenato contro l’Ucraina e il suo popolo”. (Rin)