Ucraina: Mattarella, da febbraio si muore nel cuore dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dalla fine di febbraio si combatte, si muore nel cuore d’ Europa”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. I media di tutto il mondo, ha ricordato il Capo dello Stato, “rilanciano le immagini terribili di un conflitto che non risparmia le popolazioni civili. Anziani, bambini in fuga dalle bombe. L’incubo di ulteriori scenari che sembravano inimmaginabili fino a poche settimane fa”. (Rin)