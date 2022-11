Forze Armate: Mattarella, Repubblica è grata a chi ha sacrificato la propria vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ricordare quanti in questi anni hanno sacrificato la loro vita o sono rimasti feriti compiendo il loro dovere in missione. A loro la Repubblica è grata. Ai loro cari il pensiero e l’abbraccio di tutti gli italiani”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. “Le famiglie dei nostri militari - secondo il capo dello Stato - rappresentano il forte sostegno di chi sceglie di servire il proprio Paese indossando una divisa. Anche a loro va la nostra riconoscenza oggi”. Inoltre, “desidero esprimere vicinanza e apprezzamento ai nostri militari che sono lontani da casa, impegnati nel quadro delle missioni internazionali”, ha concluso. (Rin)