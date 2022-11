© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Ucraina deve essere “giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. (Rin)