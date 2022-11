4 novembre: Mattarella, spirito umanità rende Forze Armate vero modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I nostri militari sono impegnati per garantire pace e sicurezza in tante aree del mondo. Lo fanno con straordinaria professionalità e competenza, con uno spirito di umanità che li fa apprezzare come un vero e proprio modello”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. “Nessuno più degli uomini e delle donne che indossano una divisa - ha aggiunto - conosce il valore della pace e cosa significhi metterla a rischio”. (Rin)