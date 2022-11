4 novembre: Mattarella, altruismo e spirito sacrificio valori di chi indossa divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altruismo, coraggio, spirito di sacrificio, amore per la nostra Patria e per la nostra gente: questi valori sono ciò che caratterizza le nostre donne e i nostri uomini che indossano la divisa e che, con il loro impegno e le loro storie, hanno contribuito alla costruzione della nostra unità, a quella che oggi è la Repubblica”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. (Rin)