4 novembre: Mattarella, scandisce momento imprescindibile della nostra storia

- “La ricorrenza del 4 novembre, che oggi celebriamo, scandisce un momento importante e imprescindibile della nostra storia. La vittoria insieme agli Alleati contro gli Imperi Centrali, che poneva fine alla tragedia della Grande Guerra, segnava anche l’approdo della nostra lotta risorgimentale iniziata decenni prima”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo da Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. “Un percorso lungo, sofferto, costato sacrifici, dolore, lutti. Costellato di eroismo, di speranze, di impegno per la libertà, di amore per la nostra Patria”, ha concluso. (Rin)