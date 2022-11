4 novembre: Mattarella, ricordare Grande Guerra e Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento a Bari in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare “i ragazzi delle trincee della Grande Guerra. E poi le pagine drammatiche del secondo conflitto, la Resistenza dei militari che dissero no al nazifascismo, i martiri di Cefalonia”. E ancora: “l’esempio di un ragazzo buono e generoso che diventò eroe per salvare la vita di altri italiani: Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al valor militare, di cui il prossimo anno ricorderemo gli ottanta anni dal suo sacrificio. Sono soltanto alcune tessere del mosaico che in questa giornata vogliamo ricordare”, ha concluso il presidente. (Rin)