Roma: Bonafoni (CZ), domani in piazza, no equidistanza, ma negoziato unica soluzione al conflitto

- Saremo tantissime e tantissimi domani alla manifestazione per la pace più grande degli ultimi anni. Lo scrive su Facebook la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. "Anche io sarò in piazza per dire che non esiste nessuna equidistanza fra l'aggressore e gli aggrediti e che stiamo con la popolazione ucraina. Ma per dire anche che l'unica soluzione non può che essere un serio e definitivo negoziato di pace. Come dimostrano 7 mesi di guerra. Vestirò di nero, con un fazzoletto bianco in segno di lutto. Come vestiranno le femministe che sono contro tutte le guerre, sempre: massima espressione di società patriarcali dove la sopraffazione si fa violenza, distruzione e morte. Tante e tanti di noi avranno bandiere arcobaleno scolorite, strappate, provate da anni di cortei, balconi, marce. Ma capaci di sventolare alte", conclude Bonafoni.(Com)