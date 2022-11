© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Kitale in Kenya presentata da monsignor Maurice Anthony Crowley. Al suo posto ha nominato vescovo della medesima Diocesi il Rev. Henry Juma Odonya, del clero di Eldoret, finora Formatore presso la Casa di Formazione della Società di San Patrizio per le Missioni Estere, in Sud Africa. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. (Civ)