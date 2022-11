Ucraina: domani Landini alla manifestazione per la pace a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parteciperà domani, 5 novembre, alla manifestazione che si terrà a Roma promossa dalla coalizione Europe for Peace, di cui la Confederazione fa parte. Il corteo partirà da piazza della Repubblica alle ore 13:30 per giungere in piazza San Giovanni, dove a partire dalle ore 14:30 si alterneranno dal palco numerosi interventi tra i quali quello del leader della Cgil. Come affermato da Landini: "Chiediamo l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e l'apertura immediata di un reale negoziato. La diplomazia, con il pieno coinvolgimento delle Nazioni Unite, deve condurre ad una rapida soluzione politica del conflitto. La Cgil ripudia la guerra e continuerà a richiedere con convinzione una Conferenza Internazionale per la pace. La guerra non si può fermare con la guerra, per questa ragione invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione di domani a Roma", conclude. (Rin)