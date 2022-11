Senegal: in corso a Dakar Salone della monetica regionale, focus su pagamenti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Dakar, in Senegal, il Salone della monetica regionale alla presenza di 300 operatori e fornitori di soluzioni di pagamento. Alla sua settima edizione, la fiera di settore è dedicata quest'anno al tema "Trasformare i pagamenti in un modello incentrato sull'ecosistema” e si concluderà oggi, 4 novembre. Durante la cerimonia di inaugurazione, riferisce "Financial Afrik", ieri è intervenuto Minayegnan, Coulibaly, direttore del Gruppo interbancario bancario elettronico dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale Minay (Gim-Uemoa), organismo che all'interno dell'area Uemoa si occupa di coordinare e uniformare le attività interbancarie. Coulibaly ha citato a questo scopo il lancio di alcuni strumenti atti a semplificare gli scambi e osservato che nonostante il suo dinamismo, il mercato dei pagamenti elettronici Uemoa si basa ad oggi su solo 7 milioni di carte di credito su una popolazione complessiva di 77 milioni di person e deve per questo ancora essere sviluppato. (Res)