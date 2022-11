Piemonte: assessore Politiche sociali, fondi assegni caregiver supereranno 4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno in Piemonte i fondi per gli assegni ai caregiver familiari supereranno i 4 milioni di euro. Un importante passo in avanti a sostegno delle persone fragili e delle loro famiglie. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, dopo l'approvazione questa mattina in giunta di una delibera che destina ulteriori 1,9 milioni di euro reperiti dal governo, per gli interventi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver. Gli 1,9 milioni si sommano ai 3,7 già previsti per il 2022."Negli anni passati le risorse ammontavano a poco meno di due milioni all'anno - ha proseguito Marrone - e con questi fondi gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali servivano una media di 800 beneficiari. (segue) (Rpi)