Piemonte: assessore Politiche sociali, fondi assegni caregiver supereranno 4 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, con risorse più che raddoppiate, riteniamo che il sostegno possa divenire ancora più capillare. Deliberiamo questo importante stanziamento rivolto a chi accudisce in casa i propri familiari malati o disabili ad appena una settimana dall’avvio del voucher 'scelta sociale' destinato sostenere i costi di badanti e assistenti familiari, a dimostrazione di come l’aiuto concreto alle persone in difficoltà sia in cima alla nostra agenda politica", ha concluso Marrone. (Rpi)