Germania-Cina: Scholz, i due Paesi si oppongono a ipotesi uso armi nucleari in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Cina si oppongono a qualsiasi ipotesi di uso delle armi nucleari in Ucraina. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando con la stampa oggi a Pechino. Nei colloqui con i leader cinesi, "è stato per me molto importante sottolineare, dire chiaramente che è esclusa un'escalation" della guerra "nella forma dell'uso di un'arma nucleare tattica", ha detto Scholz. "Sono molto felice che su questo tema si sia almeno raggiunto un accordo”, ha aggiunto il cancelliere. (Geb)