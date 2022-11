Congo-Kinshasa: Tshisekedi ordina di istituire centri di reclutamento per combattere i ribelli M23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente congolese Felix Tshisekedi ha incaricato il capo dell'esercito di istituire centri di reclutamento in tutto il Paese in risposta a quella che ha definito l' "aggressione" ruandese nella provincia orientale del Nord Kivu, dove i ribelli del Movimento 23 marzo (M23) - accusati da Kinshasa di essere sostenuti da Kigali - hanno conquistato le città di Kiwandja e Rutshuru e avanzano verso il capoluogo provinciale Goma. Lo ha annunciato lo stesso capo dello Stato congolese in un discorso alla nazione trasmesso ieri sera in diretta televisiva, durante il quale Tshisekedi ha affermato di voler rispondere all'appello dei giovani congolesi che “hanno espresso il loro desiderio di proteggere l'integrità territoriale” contro le minacce di “alcuni Paesi vicini”, e li ha esortati a "organizzarsi in gruppi di vigilanza" per sostenere l'esercito. Il presidente congolese ha quindi aggiunto che gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni con il Ruanda sono falliti. il governo di Kinshasa ha ripetutamente accusato il Ruanda di sostenere i ribelli dell'M23, coinvolti da maggio in una serie di scontri con l'esercito congolese, mentre il Ruanda ha da parte sua sempre negato di sostenere i ribelli. (segue) (Res)