Cina: Xi a cancelliere tedesco Scholz, nostri legami con Ue non siano controllati da terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sempre considerato l'Europa come un partner strategico globale e ritiene che le relazioni bilaterali non debbano essere "prese di mira, soggiogate o controllate da terzi". Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping durante un incontro tenuto oggi a Pechino con il cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Secondo quanto riportato dall'emittente statale "Cctv", il leader cinese ha ribadito sostegno all'autonomia strategica dell'Unione, auspicando la stabilità e la prosperità del Continente. "Quanto più la situazione è complicata e difficile, tanto più la Cina e l'Unione europea devono aderire al rispetto reciproco, al mutuo vantaggio e a risultati vantaggiosi per tutti, nonché al dialogo e alla cooperazione. La Cina è disposta a rafforzare il coordinamento e la collaborazione con Germania e Unione europea negli affari internazionali, cercando soluzioni a questioni globali come il cambiamento climatico, la protezione della biodiversità e la promozione della sicurezza alimentare", ha aggiunto Xi. (Cip)