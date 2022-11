Guinea Equatoriale: Obiang Nguema si candida per un sesto mandato, è al potere da 43 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al potere da 43 anni, ha annunciato la sua candidatura per un sesto mandato. Lo riferiscono i media locali. Nel corso di una riunione tenuta con centinaia di attivisti a Ebibeyin, città situata al confine con il Camerun, Obiang ha detto che "le autorità del partito mi hanno scelto come candidato perché sono il simbolo della pace che regna in Guinea Equatoriale". Rieletto nel 2016 con oltre il 93,7 per cento dei voti, Obiang detiene a 80 anni il record mondiale di longevità al potere per un capo di Stato, escluse le monarchie. Sarà candidato per il partito al potere, il Partito Democratico della Guinea Equatoriale (Pdge), con una coalizione di quattordici partiti. Obiang ha annunciato la sua candidatura nel giorno in cui si è aperta la campagna elettorale in vista del voto del prossimo 20 novembre, quando si terranno le elezioni legislative, senatoriali e municipali. Il figlio ed attuale vicepresidente del Paese, Teodoro Nguema Obiang, ha commentato l'annuncio del padre sostenendo che “è meglio scoprire un vecchio amico che uno nuovo”. (Res)