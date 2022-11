Roma: reddito cittadinanza senza averne diritto, danno erariale da 227.348 mila euro, 27 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, con la collaborazione dei militari del Nucleo ispettorato del Lavoro, hanno denunciato a piede libero 27 persone - cittadini stranieri di varie nazionalità - resesi responsabili del reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza. A seguito di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri hanno accertato che nell’anno in corso, la totalità delle persone denunciate non era in possesso del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo accertato in euro 227.348 euro.(Rer)