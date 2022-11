Ucraina: Xi, comunità internazionale sostenga risoluzione pacifica e si opponga al nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe sostenere tutti gli sforzi utili alla risoluzione pacifica della crisi in Ucraina ed opporsi al ricorso o alla minaccia d'impiego di armi nucleari. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, durante un colloquio tenuto oggi a Pechino con il cancelliere della Germania, Olaf Scholz. La Cina sostiene Germania e Unione europea affinché rivestano un ruolo importante nella promozione dei colloqui di pace in Ucraina e nella creazione di un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile, ha dichiarato Xi citato dall'emittente statale "Cctv". "Nella situazione attuale - ha aggiunto - la comunità internazionale dovrebbe sostenere congiuntamente tutti gli sforzi utili alla risoluzione pacifica della crisi ucraina, invitare tutte le parti interessate a mantenere razionalità e moderazione" e creare le condizioni per la ripresa dei negoziati. Il presidente cinese ha invitato la comunità internazionale a prevenire una crisi nucleare nel continente eurasiatico, sollecitando inoltre sforzi per mantenere la stabilità energetica, alimentare e finanziaria globale. Xi ha inoltre sollecitato iniziative per fornire soccorso ai civili nelle aree interessate dal conflitto e prevenire una crisi umanitaria su vasta scala. (Cip)