Spagna: governo lancia nuovo piano da 450 milioni di euro per 5G in zone rurali

- Il governo spagnolo ha lanciato un nuovo piano di sostegno da 450 milioni di euro per il 5G che coprirà l'installazione di infrastrutture di ricezione in città con meno di 10 mila abitanti. Il ministero dell'Economia e della Trasformazione Digitale ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (Boe) la scheda base e il primo bando per la presentazione delle domande di sostegno, che saranno richieste a livello provinciale. Nello specifico, dei 450 milioni di euro, 374,5 milioni di euro dovrebbero essere spesi quest'anno, l'83 per cento del totale, mentre i restanti 73,5 milioni di euro saranno trasferiti nel 2023. Burgos, con 20 milioni di euro, e Guadalajara, León e Teruel, con poco più di 18 milioni di euro, sono le province che riceveranno il contributo maggiore. Il governo prevede che gli aiuti copriranno almeno 3.500 siti esistenti e andranno a migliorare anche la copertura su strade, ferrovie e zone di confine con Portogallo e Francia. I progetti presentati potranno essere realizzati fino alla fine del 2025 e potranno beneficiare di un aiuto fino al 90 per cento dell'investimento. All'invito a presentare proposte sono attese società di torri di telecomunicazione come Cellnex, Totem (Orange), Vantage Towers (Vodafone) e American Tower, che sono i principali attori di questo mercato in Spagna. (Spm)