Ucraina: Renzi, domani a Milano per chiedere la pace

19 luglio 2021

- "Quanto alla complicata vicenda ucraina, segnalo una iniziativa, lanciata da Carlo Calenda, che ha raccolto molte adesioni, non solo del Terzo polo: domani alle 16 a Milano all’Arco della pace per chiedere la pace. Ma una pace che non cancelli la giustizia e la verità". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)