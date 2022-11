Cultura: a Roma musei gratis domenica, porte aperte a mostre e aree archeologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna, in questo primo fine settimana di novembre, l'iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, che apre gratuitamente le porte del circuito dei Musei civici, mostre in corso e alcune aree archeologiche. Per i visitatori sono infatti a disposizione: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. Inoltre sarà possibile visitare le collezioni permanenti, le mostre in corso e i progetti espositivi multimediali: “Domiziano imperatore. Odio e amore”, “L’eredità di Cesare e la conquista del tempo”, “Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare” ai Musei Capitolini dove sarà possibile ammirare “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli”; “Quotidiana” al Museo di Roma; “1932, l’elefante e il colle perduto” ai Mercati di Traiano; “Colori dei romani. I mosaici dalle collezioni capitoline” e il mosaico della Real Casa alla Centrale Montemartini; “XIII premio photo iila – Vas, Vida, agua, salud’”, “Riccardo Venturi. Stati d’infanzia” e “GirovagArte. Fotografie di Samanta Sollima” al Museo di Roma in Trastevere; “Pasolini pittore“ e “Sten Lex. Rinascita” alla Galleria d’Arte Moderna di Roma; "Matema(n)tica. La scienza si divulga anche così” ai Musei di Villa Torlonia; “Cosmogonia” al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese; “Sotto i Raggi del Sole” a Villa di Massenzio. Fanno eccezione alla gratuità la mostra dedicata a Lucio Dalla al Museo dell’Ara Pacis e “Roma Medievale” al Museo di Roma, dove i possessori di Mic Roma card potranno accedere con biglietto ridotto. (Rer)