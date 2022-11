Ucraina: Fratoianni (Avs), finora troppo poco per via d'uscita negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Inutile strage', fu definita così la prima guerra mondiale, a cui seguì la tragedia della seconda e l'orrore del nazifascismo. Nel nuovo secolo troppe 'inutili stragi' si stanno susseguendo, con conseguenze umanitarie e sociali terribili. Dopo l'aggressione criminale di Putin all'Ucraina abbiamo di nuovo visto scene che mai avremmo voluti rivedere". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Poco, troppo poco è stato fatto in questi nove mesi - prosegue il leader di Si in una nota - per trovare una via d'uscita negoziale. Il momento è ora, l'Europa e l'Italia lavorino attivamente per un cessate il fuoco immediato, e l'avvio di trattative fra le parti. Lo abbiamo sempre detto, e lo ribadiamo anche oggi ancora più convinti delle nostre scelte, la via delle armi porta verso il baratro. L'Europa e l'Italia - conclude Fratoianni - ascoltino la voce della moltitudine di persone che sabato 5 novembre attraverserà le strade e le piazze del nostro Continente". (Com)