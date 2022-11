Rifiuti: Santori (Lega), assunzioni e sprechi in Ama, seppellitori finiscono in polizia mortuaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, commentando le risposte ricevute in Aula Giulio Cesare ad un'interrogazione presentata dalla Lega, dichiara: "Non siamo soddisfatti della risposta dell'assessore competente all'interrogazione della Lega in merito all'assunzione di 20 seppellitori in Ama, che in parte sono finiti invece a svolgere mansioni di polizia mortuaria con la scusa di una presunta ottimizzazione dei costi e dei servizi che non convince. Verificheremo il rispetto del contratto". "Ci chiediamo come mai, nonostante la grave situazione dei cimiteri capitolini, - proegue - resa ancor più penosa da incuria, insicurezza, erbacce, immondizia e pericoli, tre dei venti seppellitori assunti siano stati destinati al servizio di polizia mortuaria gestito direttamente dall'azienda in orario antimeridiano, mentre nel pomeriggio e di notte l'incombenza è in appalto a una ditta privata, il cui impegno avrebbe potuto quindi essere ridotto proprio alla luce dell'ingresso di nuovo personale adibito poi a quelle funzioni", dice Santori. "Chiediamo di sapere i costi dell'appalto a privati del servizio di polizia mortuaria, quale sia la ditta impegnata e quali obblighi abbia nei confronti del Campidoglio. Non si dimentichi che Ama è azienda di Roma Capitale, deve operare nel rispetto delle indicazioni dell'amministrazione. Ma queste sono scarse, non c'è programmazione, non c'è trasparenza. L'azione politica è nulla, mentre anche questo novembre ha visto l'ennesimo squallido spettacolo di una città ormai ridotta allo stremo, incapace di rispettare perfino i propri morti", conclude il capogruppo leghista.(Com)